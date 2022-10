De Princess of Asturias Awards wordt sinds 1981 jaarlijks uitgereikt aan individuen of organisaties die een memorabele prestatie hebben neergezet op het gebied van de wetenschap, menselijkheid of de publieke zaak.

Het olympisch vluchtelingenteam werd in 2016 opgezet als gevolg van de grote vluchtelingenstroom die op gang kwam door de Syrische burgeroorlog. Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro konden gevluchte atleten voor het eerst uitkomen onder deze vlag. Een jaar later werd er ook een foundation opgericht om ervoor te zorgen dat men ook in de toekomst over de financiële middelen zou beschikken voor dit doel.

Bij de uitreiking waren ook de koning en koningin van Spanje aanwezig. Koning Felipe hield een rede. ''De foundation en het vluchtelingenteam herinneren ons eraan dat sport, competitie en de olympische beweging ook dienen om ons te doen realiseren, voor zover dat mogelijk is, wat de harde realiteit is waarin zo veel mensen op deze wereld leven'', aldus de koning.

De jury gaf na afloop ook uitleg over de keuze voor deze winnaars: ''Zij bieden kansen aan atleten in conflictgebieden en gebieden waar mensenrechten geschonden worden, die ze ervan weerhoudt om te sporten en andere persoonlijke activiteiten uit te voeren. Het brengt de hoogste waardes van de sport samen zoals integratie, onderwijs, solidariteit en menselijkheid. Daarnaast representeert het een boodschap van hoop voor de wereld.''

