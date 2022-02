Het wielerseizoen is nu echt begonnen! Met de 77e editie van Omloop Het Nieuwsblad wordt het wielerseizoen officieel afgetrapt. Ondanks de strakblauwe lucht, de weinige wind en de droge wegen was het enorm nerveus in het peloton. De snelheid lag hoog en het was sprinten naar iedere kasseienstrook. Valpartijen zijn onvermijdelijk en ook vandaag zijn er meerdere sleutelbeentjes gebroken. Lawrence Naesen en Fernando Gaviria zijn beiden bevestigd uit koers gegaan met een gebroken sleutelbeen.

Met nog 50 kilometer te gaan brak Stefan Küng de koers open. De Zwitserse hardrijder nam Vermeersch, Vliegen, Healy en Hoelgaard mee in zijn wiel. 20 kilometer later begonnen de favorieten aan de koers. Van Aert, Pidcock, Colbrelli, Benoot en Narvaez vertrokken met hun vijven uit het peloton. Quickstep Alpha Vinyl had de slag gemist en moest in de achtervolging.

Met Benoot en Van Aert als tweetal van Jumbo-Visma werden de verwachtingen waargemaakt. Tiesj Benoot ging in de aanval met nog 20 kilometer te gaan. Waar normaal gesproken bij een aanval vanuit de kopgroep alle ogen zijn gericht op Wout van Aert was het nu wel duidelijk dat de Belg niet achter zijn ploeggenoot aan ging rijden. Op de Muur van Geraardsbergen was het echter einde verhaal voor Benoot. Matej Mohoric reed naar de koploper toe en in de afdaling werd de voorsprong teniet gedaan.

Wout van Aert solo

Met nog 12 kilometer te gaan was het Wout van Aert zelf die aanviel op de Bosberg. Campenaerts probeerde nog te reageren, maar na meerdere fietswissels en pechgevallen had de Lotto-Soudal renner niet meer de energie om het gat te dichten. Vervolgens heeft het peloton Van Aert niet meer teruggezien. De voorsprong liep langzaam op tot een tiental seconden, vijftien seconden, twintig seconden...

Met een voorsprong van 22 seconden kwam Wout van Aert met zijn armen in de lucht over de finish. Sonny Colbrelli won de sprint van de achtervolgende groep voor de tweede plaats. Greg van Avermaet begint ook goed aan zijn seizoen met de derde plek.

