Wielrennen | Omloop Het Nieuwsblad voor Van Vleuten na lange sprint tegen Vollering

Op de Muur van Geraadsbergen was het Annemiek van Vleuten zelf die het initiatief nam. Samen met Demi Vollering ging het Nederlandse tweetal er vandoor om vervolgens de aansluiting te vinden bij de kopgroep. Na een nieuwe demmarage van Van Vleuten kon wederom alleen Vollering het wiel volgen. In de laatste tien kilometer liep de voorsprong van het tweetal op tot ruim een minuut. Demi Vollering nam zat constant in het wiel van Van Vleuten omdat er nog twee SD Worx rensters achter de koploopsters reden.

Van Vleuten probeerde vanalles om Vollering ook wat kopbeurten te doen nemen, maar dat mocht niet baten. Op papier is Vollering de snelste in de sprint dus Van Vleuten moest het slim aanpakken. Dit deed ze door ver van de finish al te beginnen met sprinten. In het interview achteraf noemde Van Vleuten het zelf 'kamikaze' hoe ze de voorlaatste bocht in ging. Vollering wist nog wel naast Van Vleuten te komen, maar brak toen waardoor de Movistar renster juichend over de finish kon komen.

Lorena Wiebes wist de sprint van de achtervolgende groep te winnen en maakt daardoor het volledige Nederlandse podium compleet.

