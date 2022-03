Hoewel corona van de meeste voorpagina’s is verdreven, zijn de cijfers nog altijd vrij hoog. Gelukkig verloopt het ziektebeeld relatief mild, waardoor je soms haast vergeet dat corona nog bestaat. Er zijn weer supporters welkom in stadions of langs de weg en het woord ‘bubbel’ valt bijna niet meer.

Desondanks is het peloton nog niet helemaal gevrijwaard van gezondheidszorgen, want in de week van Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico haakt de ene na de andere renner ziekjes af. Maximilian Schachmann (Bora), Ben O’Conor (AG2R) en Peter Sagan (TotalEnergies) stapten af. Dit is nog maar een selectie.

Griep houdt huis

En dan kent Vaughters ook nog enkele gevallen binnen de eigen gelederen van EF Education. “Onze ploegen worden in mootjes gehakt door de griep”, twittert Vaughters. “Koorts, koud… maar geen corona want de tests zijn negatief.”

“Ik denk dat we de griep allemaal een beetje uit het oog zijn verloren, maar weinig weerstand meer hebben tegen de griep omdat we onszelf flink hebben afgezonderd de laatste jaren.”

Parijs-Nice en de Tirreno duren nog tot en met zondag.

