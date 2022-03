Een ploegentijdrit van enkele kilometers volgde. In de ploegenwagen zal vast een goed overleg zijn geweest wie er van de Jumbo-Visma renners als eerste over de finish mocht komen. Roglic voor zijn bonificatieseconden, Wout van Aert als kopman van de dag of Christophe Laporte als meesterknecht die perfect werk aflevert. Het was de Fransman die uiteindelijk als eerste over de streep mocht komen met een prachtige finishfoto als gevolg.

Ad

Hoop voor de sprinters

Parijs - Nice Parijs-Nice | Bizarre ploegenprestatie van Jumbo-Visma bezorgt Laporte de overwinning eerste etappe 3 UUR GELEDEN

Wout van Aert leek de aangewezen kopman van de dag voor Jumbo Visma. Een sprint was de verwachting. Daar hadden ook Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen hun zinnen op gezet. Maar de zwart-gele ploeg zag dat dus blijkbaar anders. Op de laatste klim van de dag, de Breuil-Bois-Robert, gooide Jumbo-Visma het tempo zo enorm de lucht in dat Roglic, Van Aert en Laporte samen wegreden bij het peloton.

De klassementsman had zelfs zo'n rustige dag verwacht dat hij de beenstukken nog aan had. Maar ook de Sloveen moest dus aan de bak. Laporte mocht als eerste over de finish komen om de ploegenprestatie van Jumbo-Visma nog eens extra dik te onderstrepen. Dat belooft wat voor de komende etappes!

GP Jean-Pierre Monseré GP Monseré | 19-jarige Arnaud de Lie pakt in Roeselare tweede profzege 4 UUR GELEDEN