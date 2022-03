Er gingen 154 renners van start in de rit naar de zon, waarvan er gisteren nog maar 122 over waren en ook vrijdag dunt het peloton weer verder en verder uit. Ook Jakobsen behoort tot de opgevers. Hoewel er en griepgolf rondgaat in het peloton, lijkt het er niet direct op dat we ons zorgen moeten maken.

Jakobsen heeft zijn etappe-overwinning binnen en er staan slechts nog bergritten op het programma. Grote kans dat hier sprake is van krachten sparen richting belangrijkere momenten in het seizoen, zoals bijvoorbeeld Milaan-San Remo waar de spurter zijn zinnen op heeft gezet.

Primavera

Of Jakobsen ook daadwerkelijk van start gaat tijdens ‘La Primavera’ is nog eventjes koffiedikkijken, omdat opheldering vanuit Quick-Step Alpha Vinyl op zich laat wachten. De eerste klassieker staat op de planning voor zaterdag 19 maart en is live te zien op Eurosport en discovery+.

Net als Jakobsen is ook die andere Nederlandse sprinter, Dylan Groenwegen, al uit koers.

