De teamgenoten vervulden in de finale een belangrijke rol voor Jakobsen: ''We zaten met vier in de voorste groep. Lampaert deed goed werk voor de laatste kilometer en toen hielden Stybar en Sénéchal me perfect beschermd. Sénéchal twijfelde heel even, maar ik kon naar het wiel van Van Aert springen en ik had de snelheid om de twee man voor me te verslaan. Het was een zware dag, maar ook een goede dag. We mogen blij zijn met vandaag.''

Als klassiekerploeg bij uitstek waren de omstandigheden vandaag een kolfje naar de hand van Quick-Step Alpha Vinyl. ''We houden van waaiers. Bij Quick-Step draait het om waaiers en sprinten, dus ik ben blij dat ik het af kon maken.'' aldus Jakobsen.

Parijs-Nice | Jakobsen verslaat Jumbo in sprint

Jakobsen was onder de indruk van de mannen van Jumbo-Visma, die opnieuw vroeg de koers openden: ''Ik moet zeggen dat de mannen van Jumbo ook erg sterk waren. Mike Teunissen viel er nog tussenuit met een lekke band, anders hadden zij ook veel mensen voorin gehad.''

Jakobsen is dit jaar in bloedvorm en lijkt met recht uitgegroeid te zijn tot de beste sprinter ter wereld. Zelf blijft hij rustig onder het succes: ''Ik denk dat ik gewoon goed begonnen ben. Als sprinter is dat altijd het doel, je wilt overal winnen. De zomer is nog ver weg, maar dit is een goed begin.

