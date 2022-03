Jakobsen en Groenewegen kwamen na hun heftige valpartij in de zomer van 2020 lang niet aan de start. Jakobsen herstelde wonderbaarlijk snel en kwam acht maanden nadat hij met levensbedreigende verwondingen in coma in een Pools ziekenhuis lag weer in actie. Groenewegen werd door zijn ploeg aan de kant gehouden en voor negen maanden geschorst door de UCI.

De twee renners leven nog steeds in onmin met elkaar. Jakobsen neemt het Groenewegen kwalijk dat hij nooit zijn excuses heeft aangeboden.

Vijf keer juichen

Tweemaal eerder troffen de renners elkaar tijdens een koers. Tijdens het Nederlands Kampioenschap en de Ronde van Wallonië in 2021. Ook tijdens de voorbereidingskoersen op dit seizoen kwamen de twee kemphanen elkaar niet tegen. Jakobsen reed in het zuiden van Europa, terwijl Groenewegen koos voor de koersen in het Midden-Oosten.

De twee Nederlandse renners worden uitgedaagd in Parijs-Nice door de Belg Jasper Philipsen van Alpecin-Fenix. Ook Wout van Aert is altijd gevaarlijk in een massasprint.

Klassement

Ook maken genoeg klassementsmannen hun opwachting in de koers naar de zon. Primož Roglič van de ijzersterke Jumbo-Visma ploeg lijkt op voorhand de grootste kanshebber. Maar ook Alexander Vlasov, de broertjes Yates en João Almeida hebben hun zinnen op het klassement gezet.

Waar kijk je?

Parijs-Nice is van start tot finish te bekijken op Eurosport en zonder onderbrekingen op discovery+.

