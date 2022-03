De vroege vlucht bestond uit een aantal grote namen. Thomas de Gendt, Alexis Gougeard en Owain Doull gingen er vandoor en pakten enkele minuten voorsprong. Echt zenuwachtig werd het peloton echter niet. Kragh-Andersen waagde nog een late poging om aan te sluiten bij de koplopers, maar zijn poging slaagde niet. Op ongeveer 25 kilometer van de streep werden alle koplopers gegrepen.

Dit was nog voordat de laatste klim van de dag achter de wielen lag en dus kon het peloton nog strijden voor de bergpunten. Burgaudeau kwam als eerste boven, gevolgd door Van Hooydonck en Poels. Ondertussen hadden Groenewegen en Jakobsen het moeilijk. De twee Nederlandse sprinters konden het peloton niet volgen op de laatste klim en zagen daarmee hun laatste sprintkans deze Parijs-Nice in rook opgaan.

Worstelende sprinters

Jumbo-Visma werd ongetwijfeld op de hoogte gebracht van de worstelende sprinters, want de Nederlandse ploeg zette zich op kop en begon het peloton een strak tempo op te leggen. Het werd duidelijk dat Jumbo de pure sprinters niet meer terug wilde laten keren in het peloton, zodat Wout van Aert een paar concurrenten minder had tijdens de sprint.

Ondertussen pakte Pierre Latour nog drie bonificatieseconden bij een tussensprint in Balsac. De Fransman deed dit voor Roglic en Vansevenant. Daarna werd het vizier gericht op de finishsstreep en bleef Jumbo-Visma continu goed van voren zitten.

Massasprint

Jasper Philipsen en Bryan Coquard hadden de scheiding van kaf van het koren wel overleefd, net als Mads Pedersen. Dat leken op voorhand de grootste concurrenten te worden voor Wout van Aert, die in Teunissen, Van Hoodonck en Laporte nog drie goede helpers bij zich had. Van Aert werd goed afgezet, maar werd in de sprint geklopt door Mads Pedersen. Coquard werd voor Van Aert tweede.

In de slotfase ging de drager van de gele trui nog onderuit. Cristophe Laporte had Wout van Aert afgezet en liet zich afzakken, waarna een valpartij volgde. De schade leek echter niet groot voor de Fransman, die ook morgen weer in het geel rijdt bij de tijdrit.

