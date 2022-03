Parijs-Nice | “Deze zomer ga ik weer voor groen, in de Tour” - Van Aert kijkt alweer verder

Van Aert won tijdens Parijs-Nice voor de derde keer in een serieuze rittenkoers de puntentrui. Het was al raak in de Dauphiné, in de Tirreno en nu dus in Parijs-Nice. “Het zag er na vrijdag goed uit en het is altijd leuk om een trui mee te pakken”, aldus de Belg.

“Dit is voor mij de derde keer, dus het is een mooi doel om in de Tour opnieuw voor groen te gaan”, vervolgde de man die alvast heeft kunnen checken of groen hem goed staat. Of Primoz Roglic in de Tour weer voor geel kan gaan, moet blijken. Het geel werd in Nice in ieder geval veiliggesteld.

Ook in die triomf speelde Van Aert een grote rol, door Roglic op te rapen toen hij op de laatste col was gelost door Adam Yates. Yates pakte snel twintig seconden, maar precies toen hij op meer begon te hopen, groeide het gat niet meer, zo zag ook Van Aert.

Rustig aan

“We hebben het eindklassement gewonnen, maar het was harder dan gehoopt en verwacht. De slotrit was echt een moeilijke om te controleren. Gelukkig had ik zaterdag rustig aan gedaan en kon ik Primoz nu goed bijstaan, want hij had niet zijn beste benen.”

“Het was aan mij om Primoz over de laatste klim te brengen en naar de streep te begeleiden. Richting de top stabiliseerde het gat rond de 20, 25 seconden. Toen wist ik: wij zijn in het voordeel op het vlakke stuk. Niet alleen omdat we groter zijn, maar ook omdat we elkaar nog konden aflossen. Alleen ritwinst zat er niet meer in.”

Voor Van Aert staat deze week in het teken van herstellen, waarna het vizier al snel weer gaat op Milaan-San Remo. Het eerste monument wordt zaterdag verreden.

