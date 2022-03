Er is een goede discussie gaande of Jumbo-Visma beschikt over de beste voorjaarsploeg van het peloton en die opinie werd gestaafd met een stukje suprematie van heb ik jou daar. Wout van Aert, Primoz Roglic en Laporte reden de rest van het peloton uit het wiel om een mooi geel-zwart feestje te vieren.

Laporte mocht van Van Aert en Roglic zijn eerste overwinning behalen en die zegetocht was gelijk een heel bijzondere. “Ik was echt verbaasd dat we met z’n drieën over waren. En dan ook nog eens met z’n drieën van hetzelfde team. Dat is echt iets unieks, denk ik”, aldus Van Aert.

Ad

Parijs-Nice | Bizarre ploegenprestatie van Jumbo-Visma bezorgt Laporte de overwinning eerste etappe

Parijs - Nice Parijs-Nice | Bizarre ploegenprestatie van Jumbo-Visma bezorgt Laporte de overwinning eerste etappe 20 UUR GELEDEN

Vleugels tot de finish

“Toen we eenmaal realiseerden wat er was gebeurd aan de top van het klimmetje, gaf ons dat vleugels tot aan de finish. We zagen bij de verkenning al dat er best iets mogelijk zou kunnen zijn”, vervolgde de Belg. “Daarom hadden we een plan klaar om het zwaar te maken voor de rest.”

“We waren gefocust op het punt waarop wij voorop wilden zitten en het hele team ging er vol voor om dit voor elkaar te krijgen. Het halve peloton had het al moeilijk en toen ging eerst Nathan van Hooydonck vol aan en daarna Christophe. Het werd één lange sprint naar de top”, vervolgde Van Aert.

“Ik was echt verbaasd toen ik nog slechts twee collega’s om me heen had. Ergens was het ook wel een voordeeltje dat er niemand mee was gesprongen, want dan ga je toch zitten twijfelen. Ook dat hoefde nu niet. Het was gewoon een kwestie van doortrekken.”

Overwinning gegund

Hoewel er ook in de ploegleidersauto nog wat overleg gaande was, had Van Aert allang besloten om de overwinning te gunnen aan Laporte. En hoewel de dagwinst werd gegund, is die volgens de Belg niets minder verdiend dan alle andere zeges.

“Christophe is onwijs sterk. Ik ken hem pas net omdat hij nieuw is, maar het is een onwijs vriendelijke gozer. En Roglic pakte belangrijke tijdwinst. Christophe laten winnen was gewoon het optimale scenario.”

Waar kijk je?

Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico zijn deze week volop live te zien op Eurosport en discovery+ . Net als alle andere koersen uiteraard!

Wielrennen Wielrennen | Alaphilippe tijdens trainingsritje in Andalusië gespot op Google Street View 2 UUR GELEDEN