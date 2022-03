Van Aert kan alles en dus mengde hij zich tijdens de finale van de derde etappe in de sprint van een uitgedund peloton in de hoop zijn ploeg nieuw dagsucces te bezorgen. Eventjes leek dat ook te gaan gebeuren, maar hij kon er niet overheen komen en dus zegevierde Pedersen.

“Mads is een goede renner, die weet hoe je moet aankomen. Zeker als het een moeilijke aankomst is. Hij startte de sprint erg vroeg en toen dacht ik nog: dat is in mijn voordeel. Maar hij hield het vol tot de lijn en was de sterkste”, aldus Van Aert in een eerste reactie.

Ad

Parijs-Nice | Pedersen wint de sprint voor Coquard en Van Aert

Parijs - Nice Parijs-Nice | “Ik kon er niet overheen komen” - Complimenten van Van Aert voor Pedersen 2 UUR GELEDEN

Knie

Van Aert reed rond met een ingepakte knie als gevolg van een valpartij eerder tijdens de koers richting de zon en hoewel het hem enigszins hinderde, wilde hij er geen groot verhaal van maken. Ja, zijn knie speelt mee. Nee, zijn knie hindert hem niet. Dat is te zwaar aangezet.

En dus behoort Van Aert ‘gewoon’ tot de favorieten voor de tijdrit van woensdag, als er 13,4 kilometer lang tegen de klok wordt gefietst. Van Aert ligt op pole-position om de leiderstrui van ploeggenoot Christophe Laporte over te nemen en misschien ook wel voor eindwinst.

Parijs-Nice | Bizarre ploegenprestatie van Jumbo-Visma bezorgt Laporte de overwinning eerste etappe

Tijdrit

“Ik beschouw mezelf niet als favoriet om de tijdrit te winnen. Ik probeer eerst maar eens de beste van de ploeg te worden. Vergeet niet dat wij mannen als Rohan Dennis en Primoz Roglic aan het vertrek hebben staan. Als ik de beste ben van Jumbo, ben ik al blij.”

Van Aert staat in het klassement op één seconde van Laporte. Roglic volgt op negen tellen.

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Parijs - Nice Parijs - Nice : Interview met Fabio Jakobsen GISTEREN OM 16:21