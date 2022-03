Net als gisteren was het een spectaculaire etappe en weer was Jumbo-Visma de aanstichter van een mooie koers. De Nederlandse ploeg gooide het peloton op de kant, want er stond flinke wind. Al snel werden er waaiers gevormd en zo ontstonden er meerdere groepen.

Veel klassementsmannen zaten niet goed gepositioneerd en verloren de aansluiting met het peloton. Onder andere Jack Haig, Brandon McNulty, David Gaudu, Bauke Mollema, Maximilian Schachmann en Joao Almeida verloren ongeveer anderhalve minuut vandaag.

Ad

Parijs - Nice Parijs - Nice : Interview met Fabio Jakobsen EEN UUR GELEDEN

Jumbo opnieuw vooraan

Jumbo-Visma zat wederom goed met het trio van gisteren vooraan, vergezeld door Nathan van Hooydonck. Ze trokken het peloton aan stukken en ook Dylan Groenewegen kon zich daardoor weer niet op een sprint richten.

De tweede groep leek aan het einde terug te komen, maar de echte aansluiting kwam niet. Op 13 kilometer van de streep was er een serie aanvallen van onder anderen Bissegger en Küng, maar Quick-Step Alpha Vinyl controleerde. De Belgische ploeg wist dat het met Jakobsen de perfecte troef in handen had als het op een sprint uitdraaide.

Parijs-Nice | Kruiswijk en Jorgenson gaan hard onderuit tijdens het waaierrijden

Laporte

In de finale leek Christophe Laporte Van Aert perfect af te zetten, maar tegen Jakobsen is op dit moment geen kruid gewassen. Laporte werd nog wel derde, waardoor hij zijn voorsprong in het algemeen klassement verstevigde.

Parijs-Nice | Bizarre ploegenprestatie van Jumbo-Visma bezorgt Laporte de overwinning eerste etappe

Waar kijk je?

Eurosport is the home of cycling. Kijk het gehele voorjaar en de grote rondes live op Eurosport of stream reclamevrij op discovery+

Parijs - Nice Parijs-Nice | Kruiswijk en Jorgenson gaan hard onderuit tijdens het waaierrijden 2 UUR GELEDEN