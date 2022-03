Etappe zes van Parijs-Nice leidde de renners over meerdere colletjes van tweede en derde categorie van Courthézon naar Aubagne. Net als de vorige dagen werd het peloton nog voor de koers goed en wel van start was gegaan verder uitgedund. Onder andere Fabio Jakobsen kneep vandaag in de remmen

Vooraf leek deze heuvelachtige tussenetappe een kolfje naar de hand van een vroege vlucht, maar de kopgroep van de dag kreeg nooit echt de ruimte. De Nederlander Julius van den Berg (EF Education), de Belg Sébastien Grignard (Lotto-Soudal), Jevgeni Fedorov (Astana Qazaqstan Team), Johan Jacobs (Movistar), Victor Koretzky (B&B) en bergkoning Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) konden nooit rekenen op een comfortabele voorsprong.

De Zwitser Jacobs en en Fransman Koretzky deden nog een uiterste poging weg te blijven en kregen daarbij gezelschap van Lotto-renner Matthew Holmes, die de sprong uit het peloton had gemaakt, maar het mocht niet baten. 27 kilometer voor de finish was hergroepering een feit.

In de afzink van de slotklim van de dag liet de Deen Søren Kragh Andersen wat een waaghals hij is. Met zijn geweldige daalcapaciteiten reed hij meter voor meter weg bij de rest, maar ook deze uitval bleek kansloos.

In de technische laatste kilometers profiteerde Mathieu Burgaudeau optimaal van het voordeel dat een dergelijk parcours biedt aan de eenzame vluchter. De Fransman van TotalEnergies pakte al snel een mooie voorsprong van zo'n twintig tellen.

Terwijl de sprintersploegen achter hem de jacht verhevigde, perste Burgaudeau alles uit zijn almaar meer verzurende benen. Zelfs in de laatste meters leken de sprinters nog over hem heen te denderen, maar met een paar meter voorsprong mocht de Fransman alsnog het zegegebaar maken. Het is de eerste profzege voor de 23-jarige renner.

Achter Burgaudeau finishte Mads Pedersen als tweede, voor Wout van Aert, Biniam Girmay en Bryan Coquard.

