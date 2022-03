McNulty was in een kopgroep van tien de grootste naam. Nadat Jumbo-Visma het peloton de afgelopen vlakke etappes bij elkaar had gehouden, liet de ploeg nu de kopgroep meer afstand nemen.

Lange aanval

De renners kregen in tegenstelling tot de voorgaande dagen veel klimmeters voor de kiezen. De zwaarste klim, de Col de la Mure lag op veertig kilometer van de aankomst. Al vroeg in de klim zette McNulty aan en reed hij weg.

McNulty herhaalde wat hij dit seizoen al twee keer eerder deed. Zowel in een Mallorca Challenge als de Faun-Ardeche Classic, anderhalve week geleden, reed de 23-jarige Amerikaan in een lange solo naar de finish.

Van Aert in problemen

Wout van Aert raakte zijn leiderstrui kwijt aan ploeggenoot Roglic. Op dezelfde klim moest hij de groep favorieten laten gaan. Onduidelijk is of Van Aert niet goed genoeg was of dat dit met de ploeg was afgesproken.

Door het wegvallen van Van Aert kwam Roglic in de laatste tien kilometer alleen in een groepje van twintig renners te zitten. Een spervuur van aanvallen volgde. Roglic pareerde de aanvallen moeiteloos. Op zes kilometer nam de Sloveen zelf de benen, maar ook hij kon niet weg komen.

Roglic leidt het klassement nu met 39 seconden voorsprong op Simon Yates. Pierre Latour volgt op 41 seconden. Bauke Mollema is de best geplaatste Nederlander op de vijftiende plek. Hij eindigde deze etappe in de groep favorieten op de veertiende plek en schoof zo veel plekken op naar voren.

