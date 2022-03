De al vroeg vertrokken Dennis had lang de snelste tijd. De Australische aanwinst van Jumbo-Visma reed vorig jaar tijdens de Ronde van Zwitserland voor het laatst een rit tegen de klok. Hij bewees deze bijzondere discipline echter nog niet te zijn verleerd.

Yates halverwege sneller

Halverwege was in eerste instantie alleen Simon Yates verrassend sneller, maar de landgenoot van Dennis beet zich in het tweede deel van de ruim 13 kilometer lange rit naar Montluçon stuk op de eerste tijd. Uiteindelijk eindigde hij knap als vijfde. Ook specialisten zoals Stefan Küng (vierde) en Stefan Bisseger (achtste) kwamen niet aan de prestatie van Dennis.

Uiteindelijk konden alleen de ploeggenoten van Dennis nog een poging doen om de dagwinst te grijpen. Roglic dook vier seconden onder de snelste tijd. De Sloveen kreeg echter geen kans om op de 'hot seat' plaats te nemen, want met 16.20 was direct daarna Van Aert alweer sneller.

Parijs-Nice | Bizarre ploegenprestatie van Jumbo-Visma bezorgt Laporte de overwinning eerste etappe

Van Aert in het geel

Klassementsleider Christophe Laporte, de winnaar van de eerste etappe toen Jumbo-Visma ook de eerste drie plekken opeiste, reed eveneens een goede tijdrit. De Fransman werd uiteindelijk elfde. Hij verloor 29 seconden op zijn snelste ploeggenoot.

Van Aert mag donderdag starten in het geel. De Belg heeft tien seconden voorsprong op Roglic. Laporte volgt op 28 seconden op plek drie. Yates is vooralsnog 'the best of the rest' op plek vier. De Australiër heeft een achterstand van 49 seconden.

