Eind negentiende eeuw is Roubaix een welvarende textielstad. Ter promotie van hun spiksplinternieuwe wielerbaan leek het de textielbaronnen Theo Vienne en Maurice Perez in 1896 een goed idee om een wielerkoers vanuit de hoofdstad naar het noorden te organiseren. Een klassieker was geboren.

De Hel is natuurlijk vooral bekend om de kasseienstroken. Na een vlakke aanloop krijgen de renners in de resterende 150 kilometer maar liefst dertig stroken voor de wielen. De stroken worden geclassificeerd met een moeilijkheidsgraad van een tot vijf sterren. Slechts drie stroken worden 'beloond' met vijf sterren: het Bos van Wallers, Mons-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre, waarvan de eerste op zo'n honderd kilometer van de finish ligt.

BOS VAN WALLERS

Nadat de wegen in Noord-Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog steeds meer geasfalteerd werden, dreigde de koers - die al sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog de Hel van het Noorden werd genoemd - te makkelijk te worden. Nauwelijks tien procent van het parcours liep nog over de karakteristieke kasseien.

Koersdirecteur Jacques Goddet vroeg oud-renners om nieuwe paden aan te dragen en het was Jean Stablinski die op de proppen kwam met de lastige strook door het Bos van Wallers. De kasseien lijken hier van bovenaf uit een helikopter op het pad gegooid, zo luidt de conclusie van menig renner.

Je kan Parijs-Roubaix nauwelijks winnen in het Bos, maar je kan de wedstrijd er zeker wel verliezen. Vraag dat maar aan drievoudig winnaar Johan Museeuw. De Leeuw van Vlaanderen kwam in 1998 hard ten val, brak zijn knie en dreigde korte tijd zelfs zijn onderbeen kwijt te raken, maar de Belg kwam terug en won nog twee edities.

COLBRELLI

Nadat er in 2020 helemaal geen Parijs-Roubaix werd verreden, moest en zou de koers een jaar later koste wat kost doorgaan. In het voorjaar kon dit niet en dus schoof de het monument door naar de herfst. Het leverde een natte, modderige editie op die gewonnen werd door Sonny Colbrelli. Hij was in een sprint à trois iets sneller dan Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel.

Terwijl Colbrelli na zijn hartproblemen in de Ronde van Catalonië zijn titel niet kan verdedigen, is de nummer drie van vorig jaar deze editie de grote favoriet. Dat geldt eigenlijk altijd wanneer de Nederlander ergens aan de start staat. Hij heeft dit jaar een hoofddoel gemaakt van de Noord-Franse koers.

MACHTSBLOKKEN

Waar eerder dit jaar Jumbo-Visma en UAE Emirates de lakens uitdeelden, heeft Ineos-Grenadiers zich de afgelopen weken opgeworpen als het sterkste blok in koers. Ze hebben in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race al aangetoond dat zij hun overmacht weten om te zetten in overwinningen en met Dylan van Baarle, Michal Kwiatkowski, Filippo Ganna en tienersensatie Magnus Sheffield ook weer over meerdere uitspeelbare pionnen.

Datzelfde kan nog altijd gezegd worden over Jumbo-Visma, al is het maar zeer de vraag hoe goed Wout van Aert is na zijn coronabesmetting. Volgens ploegleider Grischa Niermann krijgt de Vlaming zondag een vrije rol. Met Christophe Laporte en Mike Teunissen, die als junior de koers won, heeft de Nederlandse formatie nog meerdere ijzers in het vuur.

TIETEMA

Wie waarschijnlijk niet mee doet om de winnaarskassei, maar misschien wel in de vroege vlucht te bewonderen zal zijn, is Bas Tietema . De neo-prof van Bingoal Pauwels Sauces werd bij de junioren al eens derde - het jaar dat Mike Teunissen won - en zal optimaal willen genieten van zijn debuut in de Hel.

Mocht hij in de ontsnapping van de dag willen belanden, dan doet hij er mogelijk goed aan om landgenoot Taco van der Hoorn in de gaten te houden. De Nederlander heeft een neusje voor de goede vlucht en heeft in het verleden al aangetoond dat hij die tot een goed einde weet te brengen.

WOLFPACK

Patrick Lefevere boekte met zijn ploegen al heel veel successen in Roubaix. Meermaals vulden zij zelfs het hele podium, maar dit jaar wil het vooralsnog niet bepaald vlotten met Quickstep Alpha-Vinyl. Een overwinning in het Velodrome zou veel goedmaken. Kasper Asgreen lijkt de aangewezen man om de Wolfpack-eer hoog te houden. Na een voorzichtig begin, liet hij de afgelopen weken de beste vorm van zijn ploeg zien. Yves Lampaert is ook iemand die ver kan komen in de Hel, net als man van de streek Florian Sénéchal.

Andere namen om zondag in de gaten te houden zijn Stefan Küng, de Zwitserse hardrijder die al een paar keer dicht bij een overwinning was dit voorjaar, de al even sterke Noor Alexander Kristoff en Mads Pedersen. De Deen heeft zijn voorjaar afgestemd op deze koers en kan met zijn sterke sprint goed in een groepje aankomen.

PARIS-ROUBAIX FEMMES

Vorig jaar werd voor het eerste een vrouweneditie van Parijs-Roubaix verreden. Lizzie Deignan won die eerste editie, maar net als haar mannelijke evenknie Sonny Colbrelli, zal ook zij dit weekeinde ontbreken. De situatie van de Engelse is echter een stuk vrolijker, zij zit namelijk zwanger thuis.

Het parcours van de dames op zaterdag is een stuk korter dan wat de heren een dag later voor de kiezen krijgen, maar zij moeten alsnog over achttien van de 30 kasseistroken en de finale van de koers is eigenlijk identiek.

KANSHEBBERS

Marianne Vos liet de Amstel Gold Race schieten om zich volledig te richten op Parijs-Roubaix, een titel die natuurlijk nog op haar palmares ontbreekt. Net als Lucinda Brand (Trek-Segafredo) kan zij op de oneffen wegen van Noord-Frankrijk baat hebben bij haar ervaring in het veld.

Ook voor Annemiek van Vleuten is het een van de weinige koersen die ze nog niet won en dus zal zij er ook op gebrand zijn om zaterdag een kei in de wacht te slepen. Om de rappere dames af te schudden, zou een zware koers in haar voordeel zijn.

Tot nu toe waren de rensters van SD Worx heer en meester in het voorjaar. Lotte Kopecky en Chantal van den Broek-Blaak zijn dit weekend de belangrijkste pionnen van die ploeg en vooral de Belgisch kampioene was de afgelopen weken met overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche een ware plaaggeest voor Van Vleuten.

TREK-SEGAFREDO

Behalve Brand beschikt Trek-Segafredo over nog meer sterke rijdsters die ver kunnen komen op zaterdag. Ellen van Dijk, die deze week aankondigde dit jaar het werelduurrecord aan te vallen , beschikt over de motor om eens flink over de kasseien te dokkeren. Bovendien kan zij een goede steun zijn voor wereldkampioenen Elisa Balsamo of dier landgenote Elisa Longo Borghini.

WEER

Waar de regen, natte kasseien en modder een aantal maanden geleden een grote rol speelde in het koersverloop, zal dat dit jaar niet het geval zijn. Vooralsnog wordt er volop zon verwacht op beide koersdagen.

Het zorgt mogelijk voor minder iconische beelden zorgen, maar ernstige valpartijen zoals die waarbij Annemiek van Vleuten onder andere haar bekken brak zullen waarschijnlijk ook achterwege blijven.

WAAR KIJK JE?

