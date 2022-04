De nummer drie van de race van vorig jaar kende een moeilijke aanloop naar de race van vandaag. De Italiaanse kampioene stelde teleur in Gent-Wevelgem (43e) en de Ronde van Vlaanderen (33e). Een probleem aan de luchtwegen bleek de boosdoener.

“Het is een ongelooflijk gevoel”, zei ze na de finish in een interview. “Het was een moeilijk voorjaar. Door luchtwegproblemen kon ik niet presteren zoals ik wilde. Ik wist dat ik beter was dan de prestaties die ik neerzette, dat was heel frustrerend.”

Een kleine rustperiode bracht haar er weer bovenop. “Ik voelde dat ik een stapje terug moest doen om een voorwaartse stap te kunnen zetten. Ik heb de Amstel Gold Race en Brabantse Pijl overgeslagen. Ook heb ik een antibioticakuur genomen. Dat heeft zich uitbetaald.

Teamprestatie

De bronzenmedaillewinnares op de Olympische Spelen had een groot deel van haar zege te danken aan haar ploeg. Met name Ellen van Dijk speelde een belangrijke rol in haar zege. Ze wist op de laatste moeilijke kasseienstroken het peloton af te stoppen waardoor de voorsprong van Longo Borghini uitliep.

Ook heeft haar team haar veel vertrouwen gegeven na haar slechte prestaties eerder dit jaar. “Ik wil mijn team bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hadden. Ze hebben me vandaag ingezet terwijl ik dacht dat ik er niet klaar voor was. Zij zeiden dat ik het wel zou kunnen. Uiteindelijk hadden zij gelijk.”

“Het liefst zou ik met mijn hele team op het podium staan. Het was een echte teamprestatie. Ik wil iedereen bedanken.” Ook neemt Longo Borghini nog even de moeite om haar landgenote Balsamo te bedanken. Zij werd gediskwalificeerd vanwege het te lang vasthouden aan een bidon. “Deze is ook voor Elisa Balsamo. Zij werd gediskwalificeerd vanwege een ‘sticky bottle’. Het zijn de regels, maar deze is ook voor Elisa.”

