Van Baarle kwam met ruim een minuut voorsprong binnen op de velodrome van Roubaix, wat zorgde voor enkele zeer speciale momenten. “Ik kon het niet geloven toen ik de wielerbaan opstuurde. Ik keek nog achterom of er achtervolgers waren, maar ik reed helemaal alleen!”

Even eerder was de koploper echt in een overwinning gaan geloven, toen de auto van Ineos naast hem kwam rijden. In die auto zat eerdere winnaar Servais Knaven. “Toen wist ik dat het écht mogelijk was. Het is te gek om hier te winnen, ongelooflijk!”

Waaiers

De 2022-editie van de Hel van het Noorden ontbrandde al vroeg, met zelfs een in waaiers uiteengeslagen peloton nog voor de eerste kasseien opdoemden. “Dat was niet gepland, maar het pakte nu eenmaal zo uit. We waren super-gefocust en wilden absoluut niet achtervolgen. Dat lukte. We reden vooraan.”

“Vanaf dat moment wist ik dat we een goede kans hadden, want we hoefden als ploeg geen energie te verspillen. Natuurlijk was er ook een beetje pech met een lekke band hier en daar, ook voor mij, maar iedereen had wel wat en dit is het resultaat: winst.”

Supersterk

Ook de aanval van Van Baarle was niet gepland. Hij ging gewoon. “We wilden de koers zo zwaar mogelijk maken voor de tweede voedselzone, maar toen had ik wel al laten doorschemeren dat ik supersterk was. Mannen als Kwiatkowski besloten toen voor mij te gaan rijden en daar kreeg ik enorm veel zelfvertrouwen van.”

“Ik kan het team niet genoeg bedanken. We beleven een prachtig voorjaar en hier gaan we absoluut van genieten”, aldus Van Baarle. “We hebben er de laatste jaren keihard voor gewerkt om Parijs-Roubaix te winnen. Een paar keer stuitten we op pech, maar alles valt nu goed en dat is een enorme stimulans voor onze ploeg. Het is ongelooflijk!”

