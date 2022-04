De finale werd geopend door Kopecky (SD-Worx) die samen met Marta Bastianelli (Team UAE) en Brand (Trek-Segafredo) in de aanval ging. Op de Auchy à Bersée, een viersterrenstrook op 56 kilometer van de finish, namen ze de leiding. De groep werd echter na twintig kilometer weer teruggepakt.

Toen de groep weer bij elkaar kwam, was het de Italiaanse kampioene Longo Borghini die de nieuwe aanval plaatste. Vlak voor de twee beslissende stroken Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l’arbre leek ze teruggepakt te worden door de groep achtervolgers.

Sterk ploegenwerk

Door goed ploegenwerk kon de Italiaanse toch wegblijven. Ellen van Dijk en Lucinda Brand reden op kop van het peloton om het tempo te drukken. Toen Kopecky opnieuw in de aanval trok, wisten zij bij de Belgische kampioene aan te sluiten waardoor de aanval werd geneutraliseerd.

Het team van Trek-Segafredo was nog sterker geweest als Elisa Balsamo in de finale nog een rol van betekenis had kunnen spelen. De Italiaanse wereldkampioene werd echter gediskwalificeerd doordat ze te lang vasthield aan de bidon die haar vanuit de ploegleiderswagen werd aangereikt.

SD-Worx in achtervolging

Nadat de lastigste kasseienstroken achter de rug waren, had Longo Borghini een voorsprong van rond de dertig seconden. De ploeg van haar grootste tegenstander Kopecky, de winnares van de Ronde van Vlaanderen, was aangewezen om het gat dicht te rijden, maar de vogel was gevlogen.

De winst van Longo Borghini leek nog in gevaar te komen door een stuurfoutje. Ze kon haar fiets toch overeind houden door knap te sturen.

