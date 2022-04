Parijs-Roubaix is een koers die echt in een aparte categorie valt. Zowel qua renners als qua materiaal. Dubbel stuurlint, speciale fietsen en brede banden. Het materiaal ondergaat een complete make-over voor deze ene koersdag in het jaar. Team DSM was van plan om dit jaar nog een stap verder te gaan met de ontwikkeling van het Scope Cycling Atmoz systeem. Met dit systeem kunnen de renners gedurende de wedstrijd, vanaf hun fiets, de bandenspanning aanpassen. Door een lagere druk op de kasseien te gebruiken wordt het comfort en de controle op de kasseien verbeterd. Door een hogere bandenspanning op de asfaltwegen te gebruiken vermijden de renners de extra rolweerstand die een zachtere band op een gladde weg oplevert.

Toch gaat DSM nu dus niet van start met dit maarliefst 4.000 euro dure systeem. "De renners moeten eerst nog wennen aan het nieuwe systeem. In de Ronde van Frankrijk hopen we het definitief in gebruik te nemen", aldus de ploeg tegen sporza. De vijfde etappe van de Tour de France 2022 gaat plaatsvinden in dezelfde regio als Parijs-Roubaix en ook dan wordt er over verschillende kasseienstroken gereden.

Eerder deze maand werd het Scope Cycling Atmoz systeem goedgekeurd door de UCI waarop Team DSM naar buiten bracht van plan te zijn om te starten met dit technische snufje. Achteraf blijkt de ploeg te optimistisch. "Parijs-Roubaix is een van de meest chaotische wedstrijden o pde kalender. Het vereist de volledige focus van de renners over de volledige lengte van 259 kilometer. Daarom moeten de renners één zijn met hun fiets en alle onderdelen intuïtief onder controle hebben.

