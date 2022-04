De 27-jarige Tietema bevestigde het nieuws van zijn start in de Hel van het Noorden met een filmpje waarin hij in zijn jonge jaren de liefde voor Parijs-Roubaix uitspreekt. Zelfs op de vraag of hij liever de Amstel Gold Race of de Ronde van Vlaanderen wint… antwoordt hij Parijs-Roubaix.

Het verhaal van Tietema is even bekend als ongelooflijk; hij stopte met fietsen op hoog niveau, maar vond via vlogs terug zijn weg naar het peloton en na het doen van allerlei challenges en afleggen van serieuze tests bood Bingoal Pauwels Sauces hem een profcontract aan.

Hel van het Noorden

Tietema startte al tijdens diverse koersen en rijdt zondag de grootste race van zijn loopbaan als hij aan het vertrek staat van de échte Parijs-Roubaix. Hij weet wat al een beetje wat het is om de helleklassieker te rijden, op basis van een derde plaats tijdens de klassieker voor junioren.

Tietema werd in 2014 derde achter winnaar Mike Teunissen, tegenwoordig fietsend voor Jumbo-Visma, en Tyler Hamilton, die kort de kleuren verdedigde van Israel Cycling Academy.

Vallen en opstaan

Het valt moeilijk te zeggen waar Tietema nu toe in staat is. Zijn rentree in het profpeloton verloopt logischerwijs met vallen en opstaan. De ene keer is het top, de andere keer is het minder. Desondanks heerst er bij zijn ploeg genoeg vertrouwen om hem in de Hel van het Noorden op pad te sturen.

Een voordeel voor Tietema is wellicht dat het weerbericht goed is, aangezien Parijs-Roubaix al een serieuze uitdaging op zich vormt. Er wordt een zonovergoten editie van de Hel van het Noorden verwacht, met kasseistroken die er kurkdroog bij liggen.

