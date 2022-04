Normaal gesproken is Parijs-Roubaix een week na de Ronde van Vlaanderen het strijdtoneel voor de renners, maar door de Franse presidentsverkiezingen is de Hel van het Noorden een week opgeschoven. Het was dus afgelopen weekend de beurt aan de Amstel Gold Race . Een fantastische koers en het bijkomende geluk voor Van Aert dat hij nu op tijd hersteld is voor Parijs-Roubaix. De verwachtingen zijn na zijn coronabesmetting nu wel een stuk minder hoog gespannen dan voorheen.

"Na een coronabesmetting nemen wij de gezondheid van onze renners uiterst serieus. We zijn enorm voorzichtig met onze renners. Na het intensief monitoren van de situatie van Van Aert en meerdere tests in aanloop naar en tijdens zijn trainingen wijst alles er op dat Wout weer volledig fit is en op het hoogste niveau kan sporten", aldus Merijn Zeeman.

Verre van ideaal

"De voorbereiding van Van Aert is verre van ideaal. Hierdoor zal hij een knechtenrol gaan vervullen voor Christophe Laporte, Mike Teunissen of Nathan van Hooydonck", gaat de sportief directeur van Jumbo-Visma verder.

De zeven renners die Jumbo-Visma richting de Hel van het Noorden stuurt zijn: Wout van Aert, Mike Teunissen, Nathan van Hooydonck, Edoardo Affini, Christophe Laporte, Mick van Dijke en Timo Roosen.

Waar kijk je?

Dit hele weekend staat in het teken van Parijs-Roubaix. Op zaterdag rijden de vrouwen over de stenen wegen in het noorden van Frankrijk. Dit is vanaf 13:15 live te volgen op discovery+. Een dag later is het aan de mannen. Vanaf 10:30 is de koers te volgen op discovery+

