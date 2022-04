Premium Wielrennen Parijs-Roubaix | Vrouwen 13:15-16:45

13:15 uur op De eerste editie bij de vrouwen smaakte naar meer en we krijgen inderdaad meer, want er worden meer kilometers van de vrouwenkoers in beeld gebracht. Je hoeft zaterdag vanafop discovery+ werkelijk niets te missen van de zoektocht naar een opvolger van eerste winnares Lizzie Deignan, want zij ontbreekt door zwangerschap.

Marianne Vos heeft van Parijs-Roubaix een hoofddoel gemaakt, terwijl Annemiek van Vleuten hoopt dat Parijs-Roubaix in tegenstelling tot de Amstel Gold Race wel zwaar genoeg is om te komen bovendrijven in ongetwijfeld een nieuwe strijd met de vrouwen van SD Worx. De tv-uitzending op Eurosport begint om 14:00 uur.

Bij de mannen zijn natuurlijk alle ogen gericht op topfavoriet Mathieu van der Poel en Wout van Aert , die zijn rentree maakt na een coronabesmetting. In tegenstelling tot vorig jaar wordt het nu geen kletsnatte editie van de helleklassieker, maar zonovergoten stofhappen omdat de kasseien er kurkdroog bij liggen.

Van der Poel zat vorig jaar voorop toen hij geen antwoord had op het eindschot van Sonny Colbrelli en hoopt dit jaar op een herkansing. De kans dat Bas Tietema zich mengt in de strijd vooraan lijkt een stuk kleiner, maar het is prachtig dat Tietema’s droom om aan de start te verschijnen van Parijs-Roubaix alsnog waarheid wordt.

10:30 uur, zodat je een heerlijk dagje Parijs-Roubaix tegemoet gaat. Van begin tot eind, inclusief iedere passage over de kasseien en natuurlijk de climax op de wielerbaan! De uitzendingen op Eurosport en discovery+ starten om, zodat je een heerlijk dagje Parijs-Roubaix tegemoet gaat. Van begin tot eind, inclusief iedere passage over de kasseien en natuurlijk de climax op de wielerbaan!

Waar kijk je?

Parijs-Roubaix bij de vrouwen kijk je zaterdag vanaf 13:15 uur op discovery+ of vanaf 14:00 uur op Eurosport. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jumbo-renster Riejanne Markus, terwijl Iris Slappendel op de motor in koers is. Zondag dien je om 10:30 uur klaar te zitten als je écht niets wilt missen. Jeroen Vanbelleghem en Bobbie Traksel begeleiden de kijkers van Parijs naar de finish in Roubaix.

