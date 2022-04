Van der Poel en Van Baarle stonden samen op het podium na die wonderlijke ontknoping van de Ronde van Vlaanderen en op de velodrome van Roubaix was het Van Baarle die het podium mocht betreden, om een kei overhandigd te krijgen.

“Dylan is een aardige kerel en ik zie hem graag winnen, dus felicitaties voor hem”, klinkt het net voorbij de finish uit de mond van Van der Poel. Hij kijkt zelf terug op een speciale editie van Parijs-Roubaix. Alweer.

“Ik heb Parijs-Roubaix nu twee keer gereden en tot twee keer toe was het een zeer speciale editie. Ik ken het gemiddelde niet, maar er moet een record neergezet zijn. We vlogen erin.”

Snelste gemiddelde ooit

Dat klopt. Van Baarle is nu in het bezit van het snelste gemiddelde ooit neergezet tijdens Parijs-Roubaix. Van der Poel bleef daar zelf wat van verwijderd. “Ik kwam tekort. Het team was sterk. Ik was oké, maar had niet de benen om te winnen.”

Wat ook al niet hielp, was dat de Alpecin-renner lange tijd in het tweede deel van het peloton reed nadat er waaiers waren gevormd. “Het was een beetje een rare koers. Toen het peloton splitste, had ik nog niet het idee dat we volle bak koersten. Toen moest ik achtervolgen.”

