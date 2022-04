Parijs-Roubaix is één en al chaos en ook in 2022 wordt er geen uitzondering gemaakt. De eerste drie uur werd er gemiddeld 47 kilometer per uur gereden. Team Ineos zag vroeg een kans en trok het gehele peloton op de kant met een grote scheiding als gevolg waarbij Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de achtervolgende groep kwamen te zitten.

Bij iedere strook veranderde de koers. Een nieuwe kopgroep, renners die lek rijden, renners die terug aansluiten. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep met Matej Mohoric, Tom Devriendt en Laurent Pichon. Het peloton volgde op 70 kilometer van de meet op ruim 2,5 minuut achterstand van de kopgroep.

Ad

Van Aert

Parijs - Roubaix Parijs-Roubaix | Tietema rijdt lang vlak voor de bezemwagen en finisht hel van het noorden 37 MINUTEN GELEDEN

Zoals verwacht was het een echte uitputtingsslag. De achtervolgende groep werd steeds kleiner totdat alleen sterkste overbleven. Dat Wout van Aert in orde was bleek maar weer op 40 kilometer van de meet. De Belg reed lek, kreeg snel een nieuwe fiets en wist snel weer de aansluiting te maken met de achtervolgers.

Mohoric was vandaag misschien wel de sterkste in koers. Vroeg in de aanval, lang op kop. Teruggevallen vanwege pech en met een kleine 30 kilometer te gaan ging de Sloveen wederom in de aanval samen met Yves Lampaert. Het tweetal sloot zich niet veel later weer aan bij de koploper Devriendt en Van Baarle wist als enige uit de kopgroep de aansluiting nog te maken.

Van der Poel

Jasper Stuyven verhoogde het tempo op de kasseien in de achtervolgende groep. Van Aert en Küng reageerden op zijn aanval en wisten daarmee het gat te slaan naar de andere achtervolgers. Mathieu van der Poel had niet de benen om voor de winst te gaan. Niet veel later was het Stuyven zelf die lek reedt en wederom de achtervolging in moest zetten.

Beslissing

Vlak voor Carrefour de l’Arbre vond Van Baarle het mooi geweest en reed de Nederlander alleen weg bij Mohoric en Lampaert. Met nog 16 kilometer te gaan was het alles of niets voor de renner van Ineos Grenadiers. De Nederlander was gevlogen. Ze wisten hem niet meer bij te halen. Van Baarle wint Parijs-Roubaix.

Het pechseizoen van Quick-Step Alpha Vinyl werd nog maar eens onderstreept met een nare valpartij van Lampaert na contact met een supporter. De Belg leek in een goede positie te zitten voor een podiumplaats.

WAAR KIJK JE?

Alle voorjaarsklassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Parijs - Roubaix Parijs-Roubaix | Yves Lampaert verliest podiumplek door lelijke val na contact met supporter EEN UUR GELEDEN