Iedereen heeft de beelden van 2021 nog op zijn netvlies staan. De renners waren door de modder op hun gezichten en pakken bijna onherkenbaar geworden. Zij fietsten over gladde door modder bijna onbegaanbare kasseistroken. Het werd een afvalrace waarbij alleen de allerbesten op de been bleven. Sonny Colbrelli won, voor de verrassende Florian Vermeersch en de volledig uitgewoonde Mathieu van der Poel.

Parijs - Roubaix | Sonny Colbrelli wint heroïsche wedstrijd

Droge kasseien

Dit jaar is alles anders. Parijs-Roubaix vindt weer in het voorjaar plaats, zoals het hoort. Al heeft iedereen er wel een weekje langer op moeten wachten vanwege de Franse presidentsverkiezingen. De koers in Noord-Frankrijk ruilde daarom zijn plaats op de kalender met de Amstel Gold Race

Sporza. "Ik herinner me niet dat de kasseien er ooit zo droog en goed bij hebben gelegen. De kaarten liggen daarom anders dan vorig jaar. Het zal sneller gaan en het werk van de teams en het ploegenspel worden veel belangrijker." Ook de omstandigheden zijn weer zoals we van voor 2021 gewend waren. Het droge weer zorgt ervoor dat we geen modder hoeven te verwachten. Sterker nog, niet eerder waren de kasseistroken zo droog. Ideaal voor de renners, vertelde parcoursbouwer Thierry Gouvenou bij. "Ik herinner me niet dat de kasseien er ooit zo droog en goed bij hebben gelegen. De kaarten liggen daarom anders dan vorig jaar. Het zal sneller gaan en het werk van de teams en het ploegenspel worden veel belangrijker."

Gesmeekt om regen

Het team van Gouvenou onderhoudt op sommige stroken zelf de kasseien. "Wij hebben lang gesmeekt om regen en werden vorig jaar op onze wenken bediend. Nu zijn we blij dat de zon terug is. Dat zorgt voor veel minder stress. Normaal moet je na de laatste verkenning nog wat bijschaven, maar dat is nu niet het geval."

De ex-renner profiteert ook van het voorwerk dat zijn team in de aanloop naar de klassieker heeft verricht. "Het Bos van Wallers lag er vorig jaar mossig en drassig bij. In oktober hebben we een flinke opknapbeurt gedaan. Het onderhoud doen we met een veegmachine of door onkruid te verbranden. In de toekomst willen we dit op een natuurlijke wijze doen. Herder kunnen hun schapen dan hier hun gang laten gaan."

Zondag moeten de renners bijna 55 kilometer kasseien overwinnen in een koers over totaal 257,2 kilometer. Parijs-Roubaix is niet voor niets één van de meest aansprekende monumenten . Een dag eerder vindt de editie voor vrouwen plaats.

