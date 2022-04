Parijs-Roubaix is de droomkoers van Tietema en hij vond het alleen al fantastisch om aan de start te staan van de legendarische helleklassieker. Toen het startbewijs eenmaal binnen was, wilde hij ook niets liever dan finishen.

Dat hij dit als allerlaatste deed, maakte hem niets uit. Terwijl Van Baarle al in bezit was van zijn kei en het Wilhelmus was afgespeeld, moest Tietema nog een heel eind.

Lange dag

Hij bevond zich op dat moment rond de kasseistrook Carrefour de l’Arbre. Ook die wist hij na een lange dag nog te verteren, waarna de finish in Roubaix langzaam dichter- en dichterbij kwam.

De laatste 25 kilometer waren zeker niet makkelijk, maar de 27-jarige renner van Bingoal Pauwels Sauces zette zijn tanden nog eens op elkaar en kreeg uiteindelijk wat hij verdiende; een ronde over de legendarische wielerbaan voordat finishen een feit was.

Ondanks het doorrijden naar de streep en finishen van Parijs-Roubaix staat Tietema niet geklasseerd in de uitslag. Hij kwam officieel buiten de limiet pas binnen.

