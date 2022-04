Het is niet zomaar dat renners er voor het moeten bedwingen van de ene strook kasseien na de andere voor kiezen om hun vingers in te tapen. Of Van Aert dat ook heeft gedaan, is niet duidelijk, maar feit is dat de blaren op zijn handen staan.

Dat heeft wel eventjes een paar dagen de tijd nodig om te herstellen. Van een zware blessure is geen sprake en andere renners zijn er na Parijs-Roubaix veel zwaarder aan toe, maar een blik op de foto van Van Aert zegt genoeg. Prettig is anders.

Luik-Bastenaken-Luik

Van Aert heeft deze week enkele dagen de tijd om benen en handen te laten herstellen voordat hij zondag van start gaat tijdens Luik-Bastenaken-Luik in een ultieme poging om dit voorjaar een monument te winnen.

De Jumbo-Visma-renner kwam in Milaan-San Remo (achtste) en Parijs-Roubaix (tweede) in de buurt, terwijl hij de Ronde van Vlaanderen moest missen vanwege een coronabesmetting. Hij was dan ook niet ontevreden om op de befaamde wielerbaan de sprint voor plek twee te winnen.

