Parijs-Roubaix | Van Aert is na tegenslag in vorm van corona trots op tweede plek

Van Aert was net als Mathieu van der Poel net niet goed genoeg om de helleklassieker te winnen, maar in tegenstelling tot MVDP stond hij wel op het podium. De Belg sprintte naar de tweede plek waarna hij zijn plekje op het ereschavot mocht claimen.

“Het voelt geweldig om op het podium te staan. Een tweede plek in Roubaix zou eerder deze winter als een nederlaag hebben gevoeld, maar nu is het een grote prestatie. Ondanks alle tegenslag. Ik ben trots dat ik vertrouwen heb gehouden en op het harde werk achter deze tweede plek”, aldus Van Aert.

Waaier

De Belg zat in het begin van Parijs-Roubaix in de tweede waaier, maar maakte zich eigenlijk geen moment zorgen. “Vier van onze jongens zaten in de eerste groep. Daardoor hoefde er niemand te gaan rijden. Het was nog niet eens zo’n slechte situatie.”

“Het was een klassieke Parijs-Roubaix met gekkenhuis en chaos vanaf de eerste kassei. Iedereen kreeg zijn portie pech en dan gaat het erom kalm te blijven. Dat is ook een soort schoonheid van de koers. Los daarvan ben ik goed ondersteund door mijn ploeggenoten.”

Van Baarle

Hoewel Van Aert in de finale zijn neus aan het venster drukte, was er ook voor hem geen houden aan toen Dylan van Baarle een beslissende aanval plaatste. “Ik wist dat Dylan een van de gevaarlijksten was. Als hij gaat, valt-ie niet meer stil.”

“Het voelde toen al alsof ik het mis gegrepen. We konden de anderen nog wel op achterstand zetten, maar Dylan reed alleen maar verder weg. De sterkste man heeft gewonnen.”

