Het genieten van de teamleiding is door een camera in de auto vastgelegd en gedeeld door Ineos, waardoor de fans nu ook een kijkje krijgen achter de schermen. Van Baarle was in de slotfase ontsnapt en vergrootte zijn voorsprong naar meer dan een minuut, waarna de leiding van Ineos wist hoe laat het was: tijd voor een feestje.

De ploegleiderswagen kreeg toestemming om de achtervolgers te passeren en richting Van Baarle te rijden, waarna Knaven – die sinds 2001 zelf ook weet wat het is om Parijs-Roubaix te winnen – uit het raam hing om zijn coureur van de laatste aanmoedigingen te voorzien.

Wielerbaan

Of Van Baarle die aansporing nog nodig had, was de vraag; hij was toen allang onderweg in het hoogste gemiddelde ooit . Wel kreeg de Nederlander de ‘opdracht’ om te genieten van zijn anderhalve ereronde op de befaamde velodrome van Roubaix, iets wat hij naar eigen zeggen ook heeft gedaan tijdens de momenten dat hij er helemaal in zijn eentje reed.

Die ereronde op de wielerbaan zien we niet in de Ineos-video, maar dat maakt niet uit want de beelden zijn fraai genoeg! Af en toe zien we toekomstig winnaar Van Baarle even in beeld. Het is vooral leuk om te genieten van de spanning bij Ineos, de tranen van Knaven en de aanmoedigingen over de radio.

Parijs-Roubaix | Dylan van Baarle sterkste van de dag in Hel van het Noorden

