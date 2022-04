Het systeem is door het Nederlandse bedrijf Scope Cycling en Team DSM ontwikkeld. De Scope Atmoz werkt doordat er een luchtreservoir in de fiets zit dat via kleppen en een slang verbonden is met het wiel. Volgens de UCI bevat het systeem geen bewegende onderdelen of compressoren en komt daarmee de integriteit van de banden niet in gevaar. Daarom is besloten het systeem toe te staan.

Parijs - Roubaix | Sonny Colbrelli wint heroïsche wedstrijd

De enige extra voorwaarde die de UCI hanteert, is dat het systeem commercieel verkrijgbaar moet zijn voor amateurs Op dit moment staat de Scope Atmoz voor 3.304 euro op de website van het bedrijf.

de Scope Atmoz kan in theorie grote voordelen opleveren voor de renners van Team DSM. Traditioneel rijdt het peloton tijdens Parijs-Roubaix met een veel lagere bandenspanning dan te doen gebruikelijk, om de klappen van de kasseien beter te verteren. Op een normale weg betekent dit echter stukken meer weerstand dan ze gewend zijn. Volgens Scope Cycling kan het systeem tot 30 watt aan weerstand schelen.

