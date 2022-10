De 116e editie van Parijs-Tours begon lelijk met meerdere valpartijen. Arnaud de Lie was één van de kanshebbers die noodgedwongen moest opgeven, maar meerdere renners zijn tegen het asfalt gegaan. Jasper Philipsen, Fernando Gaviria, Benoît Cosnefroy, Hugo Hofstetter en Jenthe Biermans kenden allemaal een pechdag. Ook Niki Terpstra kwam met zo'n 100 kilometer te gaan ten val. Hij kon wel zijn weg vervolgen.

Vluchters

Tot anderhalve kilometer voor het einde waren het vier koplopers die droomden van een dagsucces. Le Gac, Heiduk, Abrahamsen en Kirsch waren de vier overgebleven vluchters die het peloton het langste achter zich wist te houden, maar Groupama-FDJ wilde er koste wat kost een sprint van maken.

Podium

En die keuze bleek de juiste. Arnaud Démare was de sterkste in de 'massaspurt' richting de finish. Het is de tweede zege op rij voor de Fransman in Parijs-Tours. Edwards Theuns is de nummer twee van de dag en Sam Bennett maakt het podium compleet.

