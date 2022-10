Zaterdag rijden Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde hun laatste grote koers in de Ronde van Lombardije, maar een dag later neemt een van de beste Nederlandse eendaagse renners afscheid. Niki Terpstra houdt het na Parijs Tours definitief voor gezien.

Ad

In deze Franse najaarsklassieker was Terpstra al een paar keer dicht bij de zege, maar telkermale moest hij genoegen nemen met een van de lagere tredes op het podium. Twee keer werd hij tweede, even vaak kwam hij als derde over de meet.

Wielrennen Ronde van Romandië | Favoriete Arlenis Sierra sprint oppermachtig naar zege in openingsetappe 41 MINUTEN GELEDEN

VRIJE ROL

De Nederlander, inmiddels uitkomend voor Team TotalEnergies, zal in de schaduw van ploeggenoot Anthony Turgis een vrije rol krijgen van zijn Franse ploeg. Die rol is de 38-jarige coureur niet vreemd, want ook in zijn dagen bij QuickStep was hij vaak niet de belangrijkste pion, maar wist hij toch meer dan eens de bloemen mee naar huis te nemen.

Ronde van Vlaanderen | Terpstra komt solo over de finish in 2018

Terpstra won met Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018) twee monumenten en ook in de iets kleinere koersen deed hij van zich spreken. Hij won in het jaar dat hij de Ronde op zijn naam schreef ook al de E3 Prijs Harelbeke. Eerder in zijn carrière won hij tweemaal Dwars door Vlaanderen (2012 en '14).

PARIJS-TOURS

Ondanks dat de naam anders doet vermoeden start deze Franse koers al lang niet meer in de hoofdstad. De laatste tien jaar start Parijs-Tours in Chartres, de stad die bekend staat om zijn prachtige kathedraal.

Na een betrekkelijk eenvoudige start zal de koers waarschijnlijk pas laat losbranden, want de eerste 160 kilometer zijn voornamelijk vlak en zonder noemenswaardige hindernissen. Misschien dat net als vorig jaar waaiers een eerdere schifting kunnen forceren, maar anders zal het verschil op de gravelpaden tussen de wijnvelden rond Tours gemaakt worden.

Parijs-Tours | Samenvatting

GRAVELBIJTERS

De gravelstroken werden opgenomen in het parcours om af te rekenen met reputatie als sprintkoers en in die opzet is de organisatie geslaagd. De laatste jaren kwamen de winnaars solo of in kleine groepen aan de meet.

Waar er geen enkel land succesvoller is geweest dan België in deze Franse koers, wacht Nederland alweer achttien jaar op een nieuwe winnaar. In 2004 won Erik Dekker op grootse wijze door een monsterontsnapping tot een succesvol einde te brengen. Kan Niki Terpstra als erkend gravelspecialist en -liefhebber in zijn allerlaatste koers Dekker eindelijk een opvolger geven?

WAAR KIJK JE?

De mooiste najaarskoersen zie je live op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Wielrennen Ronde van Romandië | Favoriete Arlenis Sierra rondt teamwork Annemiek van Vleuten perfect af 42 MINUTEN GELEDEN