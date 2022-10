Tijdens die openingsetappe van de Ronde van Catalonië sprintte de 32-jarige Italiaan nog naar de tweede plaats achter Michael Matthews, maar vlak na de finish ging het mis. De diagnose bleek hartritmestoornissen. In zijn thuisland kreeg hij een onderhuidse defibrillator, maar na zo'n medische ingreep is het verboden op topsport te bedrijven in Italië.

Waar Christian Eriksen na zijn hartaanval, en de operatie waarbij hij een onderhuidse defibrillator kreeg, ook weg moest bij zijn Italiaanse club Internazionale om vervolgens in de Premier League te gaan voetballen ligt dat bij Colbrelli lastiger. De Italiaan rijdt onder de licentie van zijn land en dus is het voor hem niet mogelijk om zomaar weer in het peloton te rijden. Colbrelli heeft nog gekeken naar de optie om voor Zwitserland uit te komen, hier woont hij al enige tijd, maar de UCI zou hem dat verboden hebben.

Op 15 november wordt er een persconferentie georganiseerd door zijn ploeg die dus hoogstwaarschijnlijk over het afscheid van de Italiaan gaat.

