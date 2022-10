Vlak na de finish van de openingsetappe van de Ronde van Catalonië in 2021 zakte Sonny Colbrelli in elkaar. Een behandeling met een defibrillator was noodzakelijk om hem weer bij te krijgen. De Italiaan onderging vervolgens een succesvolle operatie om een onderhuidse defibrillator geïmplanteerd te krijgen. Een apparaat waarmee je in Italië geen professioneel atleet mag zijn. Iets wat dus lastig is voor Colbrelli aangezien hij rijdt met een Italiaanse licentie. Het nieuws zat er al een langere tijd aan te komen, maar nu heeft Colbrelli via de website van zijn ploeg bekend gemaakt ook echt te stoppen met het fietsen.

Hoogtepunt

Colbrelli moet noodgedwongen stoppen op zijn hoogtepunt: "Een jaar geleden vierde ik mijn grootste overwinning van mijn carrière. De overwinning in Parijs-Roubaix. Dat ik bijna precies een jaar later tegenover de grootste uitdaging van mijn leven zou staan had ik nooit gedacht. Maar ik ben dankbaar voor het leven dat ik heb. Een leven wat ik geriskeerd heb en die mij een tweede kans heeft gegeven."

Eriksen

Christian Eriksen speelde ook een rol in het herstel van Colbrelli: "Na wat er gebeurde in Catalonië heeft de hoop om terug te keren in het profpeloton mij nooit verlaten. Toch was de hoop minimaal. Ik wist dat het lastig is om terug te keren met een onderhuidse defibrillator omdat het in Italië niet is toegestaan. Ik ben ook geëvalueerd door de specialisten die zich bezig hielden met Christian Eriksen. Een voetballer die net als ik ook een onderhuidse defibrillator heeft. Maar wielrennen is geen voetbal. Wedstrijden worden gespeeld op een veld waar, als het nodig is, medische hulp nooit ver weg is. Ook train je op afgesloten complexen. Bij wielrennen vind je jezelf vaak alleen op wegen die ver weg zijn en waar niet veel mensen komen."

Risico

De Italiaan heeft zelfs getwijfeld of hij de defibrillator weg zou laten halen: "Ik moet bekennen dat ik zelfs heb nagedacht over het laten verwijderen van de defibrillator. Maar het verwijderen van dit apparaat gaat tegen alle medische adviezen in. Het is een levensreddend middel. Een te groot risico dat ik niet kan nemen. Het leven dat ik van God gekregen heb. Voor Adelina, voor Vittoria en voor Tomaso. Voor mijn ouders."

Toekomst

Wel blijft Colbrelli in de wielerwereld: "Het doet pijn om te stoppen na mijn beste seizoen ooit. Ik heb geleerd wat het leven te bieden heeft en wat het wegneemt. Ik blijf bij Bahrain Victorious. Werken met onze partners, de Performance Group en mijn ervaringen delen met mijn ploegmaten. Er zijn nu nieuwe uitdagingen voor mij die ik wil aangaan. Ik wil het doen met een lach op mijn gezicht. Genieten van elke rit die ik maak."

