Remco Evenepoel wint tijdrit met miniem verschil en Ronde van Denemarken met overmacht

Het leek eventjes spannend te worden omdat Pluvius vroeg in de middag een bezoek had gebracht aan Denemarken, maar naarmate richting de top van het klassement werd toegewerkt, droogde het asfalt verder en verder op. De angst voor glibberen en glijden bleek ongegrond.

Omdat Evenepoel anderhalve minuut voorsprong had in het klassement, was het totaal niet nodig om risico’s te nemen. Dit betekende echter niet dat hij in het stadsdeel van Kopenhagen rustig aan deed. Sterker nog, Evenepoel trapte 10,8 kilometer lang vol door.

Minimaal verschil

Evenepoel reed precies hard genoeg om de tijdrit te winnen – hij was een seconde sneller – en dat was vooral een tegenvaller voor Søren Kragh Andersen, die misschien wel hoopte dat de ritwinst al binnen was. Mads Pedersen eindigde op de derde plaats, Mike Teunissen was met de zesde tijd de beste Nederlander.

De meeste aandacht ging terecht uit naar de prestatie van Evenepoel, die meermaals naar het podium wordt geroepen. De groeibriljant van Deceuninck–Quick-Step was overduidelijk de sterkste renner in koers, won twee ritten en eindigt met 1:42 voorsprong op Pedersen. Teunissen wordt als nummer drie gerangschikt, terwijl Nick van der Lijke knap als vierde eindigde.

