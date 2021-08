Sprinters in uitgedund peloton laten zich foppen door weggevluchte Joyce

De renners werden tijdens de vierde rit op Deense bodem maar liefst zes keer over de steile Bøgebakken geleid, waardoor het toch al kleine peloton – krap honderd man – verder en verder uitdunde. Het peloton dunde zelfs zo ver uit dat je meer kon spreken van een achtervolgende groep.

Die achtervolgers leken de vluchters in het vizier te hebben, maar er werd toch net iets te veel getwijfeld om de kopgroep definitief terug te pakken. Zo kon het gebeuren dat de vluchters – zonder veelwinnaar in hun midden – mochten uitmaken wie er met de dagzege vandoor ging.

Ruzie met ketting

Zelfs op het laatste rechte stuk was het nog geen uitgemaakte zaak dat Joyce victorie kraaide. Mads Kristensen ging misschien wel het snelst aan van iedereen, maar hij kreeg ruzie met zijn ketting. Hij finishte daardoor slechts als zesde, op twee tellen van de euforische Joyce. Het was de derde profzege van de Amerikaan.

Het peloton finishte op zes seconden van Joyce. Evenepoel is en blijft na zijn mooie solo van donderdag leider in het klassement. Hij begint zaterdag met anderhalve minuut voorsprong aan de afsluitende tijdrit in Frederiksberg, een stadsdeel van hoofdstad Kopenhagen.

