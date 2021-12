Wielrennen

De tweevoudig Tourwinnaar stond nog niet eerder aan de start van ‘Vlaanderens Mooiste’. Als belofte waagde hij zich al wel aan de beloftenversie van de kasseienklassieker. Hij eindigde in 2018 op de vijftiende plek.

Het enige ‘monument’ dat Pogacar niet van plan is te rijden is Parijs-Roubaix. De renner van UAE Team Emirates wil wel aan de start staan van Milaan-San Remo en Luik-Bastenaken-Luik. Later in het seizoen staat ook de Ronde van Lombardije op de agenda.

Vorig seizoen won Pogacar zowel Luik-Bastenaken-Luik als de Ronde van Lombardije.

Grote rondes

Pogacar hoopt volgend jaar voor het eerst in zijn carrière aan twee grote rondes in een seizoen mee te doen. Hij zal aan de start staan van zowel de Tour de France als de Ronde van Spanje. De 23-jarige renner won de laatste twee jaren de Tour. In 2019 werd hij in zijn eerste jaar als prof derde in de Vuelta a España.

Als Pogacar wordt opgeroepen voor het Sloveense team zal hij ook meedoen aan het wereldkampioenschap in Australië. Op het verrassend heuvelachtige parcours zal de Sloveen niet kansloos zijn.

Over zijn kansen komend seizoen is Pogacar bescheiden. "Ik wil net zo'n seizoen draaien als vorig seizoen, maar ik verwacht niet dat dit mogelijk is."

