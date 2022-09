Promotie- en degradatieregelingen spelen op ieder niveau, in elke sport een rol van betekenis. Zo ook in het wielrennen. Aan het eind van het huidige seizoen worden er namelijk nieuwe World Team-licenties vergeven. Om zo'n licentie te bemachtigen moeten de ploegen aan een aantal eisen voldoen.

De UCI kijkt onder andere naar het financiële plaatje van een ploeg, hoe de ploeg georganiseerd is en het 'ethische profiel van een ploeg'. Als er meer dan achttien ploegen een World Team-licentie aanvragen dan kijkt de UCI ook naar artikel 2.10.044 in het UCI regelementenboek. Dit artikel gaat om het veelbespoken UCI puntensysteem. Bij te veel aanvragen voor een WorldTeam licentie kijkt de UCI dus naar de behaalde punten van de afgelopen drie jaar.

Sylvan Adams spreekt

Dit is waar de problemen voor Israël-Premier Tech, Lotto Soudal, BikeExchange-Jayco, EF Education-Easypost en Movistar vandaan komen. Sinds deze week, en met de punten van de Vuelta op zak, begint het er wel extra slecht uit te zien voor Lotto-Soudal en dus Israel-Premier Tech. Reden genoeg voor teameigenaar Sylvan Adams om in een interview met cyclingnews een aantal stevige uitspraken te doen en zelfs een mogelijke rechtszaak te woorden te brengen.

"Het degradatiesysteem werkt niet. Het systeem maakt teams kapot en dat is vernietigend voor de sport. Het maakt niet uit welke teams degraderen, het is een ramp want het is een existentieel probleem. Waarom breken we dingen af in plaats van iets opbouwen?"

Het blijft niet alleen bij sterke taal over het systeem zelf. Adams heeft het ook over een mogelijke rechtszaak mocht het tot een degradatie komen van zijn ploeg: "Het is de taak van de UCI om de sport op te bouwen en dit is destructief. Wat ik vraag van de UCI is consistentie. Als ik verlies en mijn ploeg degradeert ga ik ze voor de rechtbank slepen."

Israël-Premier Tech staat op dit moment op de twintigste plaats op de UCI-ranking van de afgelopen drie jaar. Een kleine 700 punten achter Lotto Soudal die zichzelf op de negentiende plaats terugvindt. De ploeg van Adams kent ook een aparte rol in het peloton. Het budget is groot en de gemiddelde leeftijd van de renners is aanzienlijk hoger dan de andere WorldTeam ploegen die juist lijken te verjongen. De Tour-ploeg was met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar en 142 dagen ruim de oudste in de belangrijkste Grote Ronde van het jaar.

Overmacht

COVID-19 heeft voor veel ploegen grote problemen veroorzaakt. Zo moest Enric Mas vroegtijdig uit de Tour stappen waardoor Movistar belangrijke punten mis liep. Dit terwijl Juan Ayuso bij UAE Emirates tijdens de Vuelta ook positief testte, maar in koers kon blijven en uiteindelijk zelfs als derde in het algemeen klassement wist te finishen.

Ook Israël-Premier Tech heeft de nodige problemen gehad met COVID-19: "We begonnen het jaar ruim buiten de degradatiezone, maar we hadden een verschrikkelijke lente. We hebben een zware tijd achter de rug vanwege corona. Dat is overmacht", omschrijft Adams het begin van het 2022 seizoen. "Tijdens de Tour de France begonnen we gezond en wonnen we twee etappes, maar toen kregen vijf renners COVID-19. Ze finishten de Tour niet en hadden langere tijd last van hun besmetting. We hebben Dylan Teuns vroegtijdig naar de ploeg gehaald en vervolgens kreeg ook hij corona. Tijdens de Tour of Britain begonnen we goed, maar deze werd stopgezet vanwege het overlijden van de koningin."

Belangrijke investeerder

Adams is een grote investeerder in de wielersport. "Ik heb het team, het vrouwenproject in Rwanda, het ontwikkelingswerk wat we doen in Israël en de basis die we leggen in Canada. Ook werken we aan een vrouwen WorldTeam voor 2023 en een opleidingsploeg. Wij proberen de sport op te bouwen en wat doen zij? Ze vernietigen het en ik haat dat."

Het is dan ook logisch dat de vraag opspeelt of Adams wel in de sport wil blijven: "Ik ga niet zeggen dat ik de sport ga verlaten. Als ik zeg dat ik niet verder ga dan ga ik ook echt niet verder. En dan kom ik nooit meer terug, dat is zeker."

Oplossing

Volgens Adams is er een simpele oplossing om al deze problemen te voorkomen: "Twintig World Tour teams. Dit doet niemand kwaad en het is een elegante manier om uit deze rotzooi te geraken. Ik ben niet bang om mij uit te spreken. Er is niks ergers dat zij (UCI) mij aan kunnen doen dan mijn ploeg degraderen. De oplossing is er, dat is het stomme aan deze hele situatie."

Astana

Alle ophef rondom de promotie- en degradatieregelingen lijkt er op te duiden dat de huidige WorldTeam ploegen die buiten de top-18 vallen ook echt direct degraderen. Dit is echter niet direct waar. De UCI gaat na het 2022 seizoen achttien nieuwe WorldTeam licenties uitgeven. Om in aanmerking te komen voor de WorldTeam-stempel moeten ploegen zich aanmelden bij de UCI.

Dit kunnen meer ploegen zijn dan de te vergeven plekken. Om de juiste ploegen te selecteren kijkt de UCI naar onder andere de eerder genoemde maatstaven en pas bij meerdere opties naar de behaalde UCI-punten. Dat de hoger geplaatste teams zomaar hun nieuwe licentie krijgen is alles behalve zeker. Denk bijvoorbeeld aan de betalingsproblemen bij Astana Qazaqstan eerder dit seizoen.

UCI ProTeam

Op dit moment staan Israël-Premier Tech en Lotto Soudal in de 'gevarenzone'. Arkéa-Samsic en Alpecin-Deceuninck zijn de twee UCI ProTeams binnen de top-18 die sportief gezien mee kunnen dingen tussen de WorldTeams. De Belgische ploeg maakte al eerder bekend een aanvraag te doen voor een WorldTeam-licentie. Ook Arkéa-Samsic wil in 2023 deel uitmaken van het hoogste niveau in de wielerwereld.

