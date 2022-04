Ronde de Mouscron | De Jong sprint naar mooie overwinning ten koste van Consonni

Het kon haast niet anders of het zou uitdraaien op een massasprint. Natuurlijk waren in deze 1,1 koers diverse uitvallen en probeerden sommige rensters te voorkomen dat het peloton en bloc naar de meet zou koersen, maar het beest was weer eens wreed.

De uitvalspogingen werden stuk voor stuk geneutraliseerd, waardoor iedereen wel wist dat een massasprint de beslissing zou brengen. Ongetwijfeld had niet iedereen zijn geld op Consonni gezet, maar de meeste sterren stonden toch echt achter haar naam.

Steigenga

Net toen Consonni zich welde opmaken voor het verzilveren van haar uitgangspositie ging het mis. Ze had simpelweg de kracht niet – wellicht vanwege haar veeleisende optreden tijdens Parijs-Roubaix – en kwam niet in het stuk voor. Ze viel met een zevende plaats zelfs dik naast het podium. Nicole Steigenga werd tweede, Martina Alzini derde.

De hoofdprijs werd een prooi voor De Jong, die de grootste machtsexplosie in de benen had en met duidelijk verschil als eerste haar wiel over de meet drukte. Als beloning kreeg De Jong op tweede paasdag een enorm paasei van chocolade cadeau, maar ongetwijfeld is ze het meest blij met haar winnende sprint.

Liv Racing

De 28-jarige De Jong zette recent ook al goede uitslagen neer in de Wim Hendriks Trofee (tweede) en Drentse Acht van Westerveld (vierde). Binnenkort maakt De Jong de overstap naar de veel grotere ploeg Liv Racing.

Het lukte haar na een juridische strijd om onder haar contract bij Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck uit te komen, maar pas vanaf de zomer is ze weer welkom in de World Tour.

