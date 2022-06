De eerste etappe ging over voornamelijk vlakke wegen vanaf Blankenberge over 111 kilometer. Met de kleine verschillen in het klassement waren er onderweg belangrijke seconden te pakken tijdens de tussensprints, onder andere bij de passages van de finish in Brugge.

Vooral Femke Markus was op jacht naar seconden. Ze leek over eindeloze energie te beschikken. De renster van Parkhotel Valkenburg sprintte voortdurend mee en ging in de laatste twintig kilometer in de aanval samen met Ilse Pluimers en Coralie Demay.

Het lukte het drietal niet om vooruit te blijven. In totaal had Markus wel 21 bonificatieseconden meegepakt. Hiermee had ze virtueel de leiderstrui te pakken.

Sprint

In de sprint van het peloton, dat door het hoge tempo en een valpartij, was uitgedund, nam Bossuyt de kop en leek op weg naar de winst. Vlak voor de streep kwam Wollaston echter langszij. Pas in de herhaling was te zien dat de Nieuw-Zeelandse net iets eerder binnen was.

De 21-jarige renster van AG Insurance - NXTG pakte daarmee tien bonifcatieseconden en nam daarmee de leiding in het klassement over van proloogwinnaar Agnieszka Skalniak-Sójka, die woensdag knap als derde over de streep kwam.

Donderdag staat de tweede etappe op het programma. Op het lokale circuit rondom Geraardsbergen, en de finish op 'De Muur', kunnen er grotere verschillen worden gemaakt in het algemeen klassement.

