Ronde van België | Mads Pedersen sprint in kleine groep overtuigend naar de winst

Het was direct een lastige etappe van Merelbeke naar Maarkedal. Op het lokale parcours tot de finish moesten de renners meerdere beklimmingen bedwingen. Hierdoor was het voortdurend onrustig in het peloton. De pure sprinters moesten regelmatig lossen, maar omdat het vooraan steeds weer stilviel, konden de meeste rappe mannen weer terugkeren.

Kleine groep

Ad

Tot een massasprint kwam het echter niet. Op de laatste beklimming van Berg ten Haute, 2,5 kilometer voor de finish, bleef er een kleine groep van zo'n twintig man over. Zij mochten sprinten om de winst.

Ronde van Zwitserland Ronde van Zwitserland | Impey verrast grote namen en pakt etappe 4 3 UUR GELEDEN

Hierin was Pedersen met afstand de beste. Hij bekroonde hiermee het werk van zijn ploeg Trek-Segafredo die de hele dag het tempo in het peloton had bepaald. Wellens en Philipsen completeerden het podium.

Mooie marge

Omdat Pedersen ook had toegeslagen in de gouden kilometer heeft hij direct een mooie marge in het klassement. Zijn voorsprong bedraagt acht seconden op nummer twee Wellens.

Waar kijk je?

De Ronde van België is live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Ronde van Slovenië Ronde van Slovenië | Rafal Majka wint eerste etappe, Tadej Pogacar slaat direct zijn slag 4 UUR GELEDEN