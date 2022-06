Vanaf een kilometer of 85 voor de meet gingen Yoeri Havik, Yentl Vandevelde, Daan van Sintmaartensdijk, Nick van der Meer, Theo Bonnet en Jacob Relaes hun geluk beproeven in de vlucht.

Naarmate de etappe vorderde liep de voorsprong van de zes vluchters verder uit naar zo'n twee minuten, maar veel verder kwamen de drie Nederlanders en drie Belgen niet. Hoe dichter ze bij de finish kwamen, hoe kleiner hun voorsprong werd.

Met zo'n 25 kilometer halveerde de kopgroep zich. Alleen Havik, Vandevelde en Relaes bleven over en werkten nog lange tijd behoorlijk goed samen, maar op 12 kilometer voor de streep werd het drietal alsnog ingehaald door het peloton. Een massasprint was het gevolg, waarin Philipsen met de finish omhoog de sterkste was.

