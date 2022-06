Ronde van België | Quinten Hermans zegeviert op de Muur van Durbuy

Het was bloedheet zaterdag in de etappe met start en finish in Durbuy. De organisatie overwoog de route in te korten, maar de ploegen wilden het oorspronkelijke parcours behouden.

Zestal blijft over

Op de voortdurend hellende wegen, met een aantal korte maar venijnige klimmetjes, bleven in de finale Victor Campenaerts, Tim Wellens, Lorenzo Rota, Dries De Bondt, Schmid en Hermans vooraan over. Met een grote tweede groep op twee minuten achterstand, wist het zestal al snel dat het om de overwinning mocht strijden.

In de laatste kilometers was het voortdurend onrustig, vooral De Bondt plaatste meerdere aanvallen. Het lukte echter niemand om weg te komen, waardoor de beslissing viel op de Muur van Durbuy.

Campenaerts en daarna De Bondt gingen al snel overboord. Hermans bleek uiteindelijk de meest explosieve van het overgebleven kwartet voor Schmid, Wellens en Rota.

Schmid nieuwe leider

In het klassement neemt Schmid de blauwe leiderstrui over van Mads Pedersen, met slechts vier honderdsten van een seconde voorsprong op Wellens. Hermans volgt op acht seconden als derde.

Zondag staat de laatste etappe op het programma. In Beringen maken normaal gesproken de sprinters dienst uit. Wellens kan Schmid echter nog laten wankelen door seconden te pakken in de gouden kilometer.

