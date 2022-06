Ronde van België | Yves Lampaert wint tijdrit voor Mads Pedersen, die wel klassementsleider blijft

Vandaag stond een tijdrit van een kleine 12 kilometer om Scherpenheuvel op het programma, waarin Mads Pedersen zijn in de eerste etappe gegrepen leiderspositie hoopte te behouden en misschien zelfs ook de dagzege te pakken.

Florian Vermeersch zette als eerste een tijd onder de 14 minuten neer. De Belg kon optimaal profiteren van het richtpunt dat de eerder gestarte Yentl Vandeveelde voor hem vormde.

Nog voor de Belg kon plaatsnemen in de hotseat was zijn tijd al uit de boeken gereden door Lasse Norman Hansen. De Deen van Uno-X was slechts 18 honderste sneller, maar ook dat telt.

DAAN HOOLE

Onderweg was de Nederlander Daan Hoole al sneller dan Hansen en hij behield zijn voorsprong. De Zuidlander was aan de streep drie tellen rapper dan de te kloppen tijd en daarmee de eerste met een gemiddelde snelheid van boven de 52 kilometer per uur.

Victor Campenaerts leek bij voorbaat een kanshebber op de dagzege, maar halverwege zijn rit tegen de klok kreeg de Belg mechanische pech. Zijn ketting vloog er onder het geweld vanaf. De kansen voor de (voormalige) specialist waren verkeken.

LAMPAERT

Oscar Riesebeek kwam dicht bij de tijd van zijn landgenoot, maar zijn sterke tweede deel bleek net niet genoeg om de nieuwe toptijd neer te zetten. Hij stond uiteindelijk 1,8 seconden toe.

Hoe langer Hoole de snelste tijd hield, hoe groter zijn hoop op een dagzege zal zijn geworden. De tussentijd van Yves Lampaert wees al op een goede rit en aan de finish bleek hij zijn voorsprong van 7 seconden zelfs uitgebreid te hebben naar 10 tellen. Ook klassementsleider Mads Pedersen beet zijn tanden stuk op de eindtijd van Lampaert. De Deen behoudt echter wel zijn leiderstrui.

