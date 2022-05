Lara Vieceli, Andrea Ramirez en Matilde Vitillo vormden de vlucht van de dag, maar bleven voortdurend onder controle van het peloton. Op 30 kilometer voor de meet had de grote groep het drietal weer te pakken.

Diverse ploegen probeerden het nog op de kant te trekken. Het leverde een splitsing op, maar de grote namen waren op tijd bij de les. Pauliena Rooijakkers miste wel twee keer de slag, maar kon weer aansluiten.

Massasprint

Het kwam daarom aan op een massasprint. Daarin was Kopecky veel sterker dan de rest. De Belgische zette al vroeg aan en sloeg direct een groot gat. Haar overwinning kwam geen moment in gevaar. Neumanova werd tweede voor Norsgaard. Floortje Mackaij was op plek zes de beste Nederlander.

Vrijdag start Kopecky logischerwijs ook als leider in het klassement. Omdat er geen bonifcatieseconden waren te verdienen staan alle renners op dezelfde tijd.

