Er stonden in de tweede etappe twee beklimmingen van de derde categorie op het programma. Niet heel zwaar dus, waardoor een massasprint opnieuw een reëel scenario zou zijn.

Zeven vluchters

De vluchters profiteerden echter optimaal van de ruimte die zij kregen. 90 Kilometer voor de finish sloegen Nina Buysman, Maaike Coljé, Lara Vieceli, Nora Jencusova, Jennifer Ducuara, Vittillo en Aranza Valentina Villalon een gat van maximaal zeven minuten en leken veilig.

Natalia Franco, Catalina Anais Soto en Jeanne Korevaar probeerden nog de oversteek te maken, maar slaagden hier niet in.

Spannende Finale

Alles leek erop dat de zeven koplopers gingen strijden om de winst, maar toen het peloton gas ging geven, werd het gat plotseling snel kleiner. Met nog tien kilometer te gaan was het verschil nog maar iets meer dan een minuut. Dit betekende dat de vluchters moesten blijven samenwerken om uit de greep te blijven.

Het verschil was bijzonder nipt, maar het lukte de kopgroep net om uit de greep te blijven van het peloton. Vittilo ging in de sprint vroeg aan en sloeg een gat. Buysman counterde, maar kwam net te laat. Op de fotofinish was te zien dat de renster van Bepink iets eerder de lijn was gepasseerd.

Peloton

Vieceli werd derde. Coljé moest genoegen nemen met plek zeven. Kopecky won zeven seconden later de sprint van het peloton.

Ducuara, van de kleine ploeg Colombia Tierra de Atletas, was de best geklasseerde in de kopgroep en nam de leiderstrui over. Zij verdedigt zaterdag een voorsprong van zes seconden op Kopecky.

