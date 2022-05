Ronde van Burgos | Slotetappe prooi voor Vollering, eindzege voor Juliette Labous

Vollering was in de Ronde van het Baskenland al oppermachtig. In de Itzulia won ze alle drie de etappes en daarmee ook het klassement, maar een valpartij in Durango - Durango en een opname in het ziekenhuis leken de goede vorm van Vollering in gevaar te brengen. Gelukkig bleek het allemaal mee te vallen en in de laatste etappe van de Ronde van Burgos laat Vollering haar vorm weer zien.

Met een machtige inspanning op de Lagunas de Neila rijdt ze alle concurrenten uit haar wiel. Op het laatste stuk naar de finish was een grote glimlach op het gezicht van Vollering te zien.

Eindzege voor Labous

Juliette Labous eindigt op 17 seconden van de Nederlandse en daarmee behoudt de renster van Team DSM de leiding in het klassement. De verrassende winnares van de Ronde van Burgos heeft een fantastische paar dagen achter de rug.

