Vuelta a Burgos | Buitrago de sterkste op grillige slotklim van eerste etappe

De eerste etappe van de Vuelta a Burgos liet het peloton 150 overwegend vlakke kilometers afleggen. Toch was het een dag voor de puncheurs. Halverwege de etappe moesten de renners de Altotero over. Een klim van 8,4 kilometer en een gemiddeld stijginspercentage van 5,6 procent. De overige 70 kilometer werden verreden op een plateau van vrijwel dezelfde hoogte als de top van de Altotero.

Castillo

Onderweg naar de finish kwamen de renners nog enkele gemene klimmetjes tegen waarvan enkel de Alto del Castillo gecategoriseerd was. De top van de beklimming was ook de finish, maar pas bij de tweede keer dat het peloton hier overheen kwam. Bij de eerste passage was er nog 15 kilometer te koersen.

Het peloton zat vrij goed gegroepeerd aan de voet van de slotklim. Op 500 meter van de meet versnelde Buitrago om vervolgens als eerste met zijn handen in de lucht over de streep te komen.

Etappe #1

Omdat het de eerste etappe was pakt Buitrago ook de leiderstrui. Ruben Guerreiro is de nummer twee van de dag en Tao Geoghegan Hart maakt het podium compleet.

